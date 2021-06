Zmiany kadrowe w Savills

Firma doradcza Savills ogłosiła zmiany w zespoole. Na stanowisko dyrektora działu zarządzania nieruchomościami powołany został Michał Bryszewski, menadżer z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych dla najemców i właścicieli nieruchomości.

Na zdjęciu od lewej Marta Mikołajczyk-Pyrć, Michał Bryszewski, Tomasz Buras, CCEo Savills oraz Wioletta Nowotnik (fot. Savills)

Michał Bryszewski dołączył do Savills z JLL, gdzie jako head of business solutions od podstaw zbudował blisko 160-osobowy zespół świadczący zintegrowane usługi w ramach czterech linii biznesowych. Wcześniej doświadczenie zdobywał w doradztwie biznesowym w PwC oraz w bankowości inwestycyjnej w UniCredit. Posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie pięciu lat pracy w Wiedniu oraz ugruntowaną wiedzę finansową potwierdzoną tytułem CFA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz jest członkiem RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors).

Savills wprowadził rownież inne zmiany kadrowe w dziale zarządzania nieruchomościami. Liderami dwóch kluczowych linii biznesowych pozostaną Wioletta Nowotnik, która będzie kontynuować pracę, jako dyrektor zespołu zarządzania nieruchomościami biurowymi oraz Marta Mikołajczyk-Pyrć, która kieruje zespołem zarządzania nieruchomościami handlowymi i projektami mixed-use. Zapowiadana rozbudowa oferty usług zarządzania nieruchomościami związana będzie m.in. z otwarciem się Savills na nowe sektory i inwestycją w rozwój kompetencji w obszarze zarządzania mieszkaniami na wynajem (Build-To-Rent) oraz nieruchomościami magazynowymi i przemysłowymi.

