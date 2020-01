Zmiana w BP. Brian Gilvary odchodzi na emeryturę. Zastąpi go Murray Auchincloss

Murray Auchincloss (fot. bp.com/en/materiały prasowe)

Koncern BP poinformował o zamiarze odejścia na emeryturę wieloletniego dyrektora ds. finansowych Briana Gilvaraya. 30 czerwca 2020 r. zakończy on pracę. Zastąpi go Murray Auchincloss, który do tej pory był dyrektorem finansowym BP Upstream.