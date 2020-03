Zespół Taylor Wessing w Warszawie powiększył się o dwóch prawników

- Dołączenie do zespołu mec. Janowskiej oraz mec. Gołębiowskiego to kolejny ważny krok w rozwoju warszawskiego biura Taylor Wessing i wzmocnienie naszych istniejących praktyk. Zarówno kwestie związane z compliance, jak i prawem ochrony konkurencji stanowią niezwykle istotny element działalności przedsiębiorców, w tym w szczególności w obrocie międzynarodowym - mówi dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzający w Taylor Wessing w Warszawie.



- Jestem przekonana, że rozwój zespołu w tych obszarach poprzez dołączenie do niego sprawdzonych ekspertów w obu dziedzinach, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i wzrost naszej konkurencyjności na rynku – dodaje dr Ewelina Stobiecka

Marta Janowska jest radcą prawnym i ekspertem z zakresu compliance. W Taylor Wessing zajmuje stanowisko Senior Associate. Mecenas Janowska wspiera klientów kancelarii w obszarze prawa spółek, M&A i rynków kapitałowych. Zajmuje się doradztwem w obszarze wdrażania systemów Compliance, m.in. w obszarze konfliktów interesu i zamówień publicznych.

Szymon Gołębiowski jest adwokatem. W Taylor Wessing objął stanowisko Senior Associate. Zajmuje się polskim i unijnym prawem ochrony konkurencji. Doradzał klientom z wielu sektorów, w tym m.in. energetycznego, FMCG, motoryzacyjnego, budowlanego, bankowości i finansów, lotniczego oraz fitness. Reprezentował klientów w sprawach z zakresu kontroli koncentracji zarówno przed Komisją Europejską, jak i Prezesem UOKiK.



Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią prawną. Ma 28 biur w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz dwie filie w USA.