Wyszogrodzki, Śpiewak, Dróbka, Kalinowski w zarządzie PwC

Rafał Dróbka pracuje w PwC od 22 lat (fot. LinkedIn/Rafał Dróbka)

Wraz z początkiem lipca do zarządu PwC w Polsce dołączyły nowe osoby. Piotr Wyszogrodzki został partnerem zarządzającym działem audytu, Mariusz Śpiewak objął funkcję partnera zarządzającego działem doradztwa biznesowego, a Rafał Dróbka - doradztwa transakcyjnego. Do zarządu dołączył także Damian Kalinowski jako lider Financial Crime Unit.