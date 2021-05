Wojciech Zaskórski general managerem w Lenovo

Wojciech Zaskórski objął stanowisko general managera w Lenovo Polska. Będzie odpowiadać za całokształt działań firmy, w tym zarządzanie sprzedażą, rozwijanie i wzmacnianie pozycji marki oraz portfolio jej produktów i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych i biznesowych na polskim rynku.

Wojciech Zaskórski z rynkiem IT związany jest od ponad 20 lat. Ostatnio pełnił funkcję enterprise business division directora w Samsung Electronics Polska, w ramach której przez ostatnie 5 lat zarządzał biznesem produktów IT marki Samsung w Europie Środkowo-Centralnej. W strukturze firmy zajmował też stanowisko kierownicze head of solutions and product marketing.

Wcześniej pracował w polskiej grupie kapitałowej spółek z branży informatycznej Sygnity, gdzie odpowiadał za nadzór nad wdrożeniem technologii i rozwiązań wykorzystanych m.in. w sektorze publicznym oraz bankowym.

Wojciech Zaskórski jest absolwentem wydziału matematyki, informatyki i mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie informacyjnym. Ukończył także studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego oraz szereg studiów podyplomowych m.in. na University of Oxford, Fuqua School of Business w Duke University, University of Stockholm oraz London School of Business.

Prywatnie jest fanem aktywnego spędzania wolnego czasu - uprawia crossfit oraz pasjonuje się sportami wodnymi jak żeglarstwo czy wakeboarding.

