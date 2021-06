Wojciech Rowiński dyrektorem generalnym Scanii Polska

Zmiany kadrowe w Scanii Polska. Z dniem 1 sierpnia 2021 Wojciech Rowiński obejmie stanowisko dyrektora generalnego.

Autor: KDS

• 24 cze 2021 13:39





Wojciech Rowiński (fot. Scania Polska)

REKLAMA

Wojciech Rowiński rozpoczął pracę w Scanii Polska w połowie lat 90., uczestnicząc

w budowie organizacji i odpowiadając za sprzedaż i marketing pojazdów ciężarowych. Przez trzy lata zbierał też doświadczenie w centrali Scanii w Szwecji w dziale strategii i rozwoju produktu. Następnie wrócił do Polski i od 2005 roku na stanowisku dyrektora oddziału Scania Kraków odpowiadał za działalność sprzedażową i serwisową pojazdów Scanii w regionie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Scanii Ukraina, a później Scanii Rosja. Obecnie w centrali Scanii jest odpowiedzialny za przygotowanie światowej sieci firmy do sprzedaży i obsługi pojazdów elektrycznych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Bardzo cieszy mnie powrót do Scanii Polska i możliwość kierowania tą organizacją przez najbliższe lata. Choć bez wątpienia są to nietypowe i wymagające czasy, to są one również okazją do dalszego rozwoju firmy i jeszcze skuteczniejszego wspierania naszych klientów – komentuje Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scanii Polska.

Wojciech Rowiński zastępuje na tym stanowisku Haralda Woitke, który pełnił funkcję dyrektora generalnego Scanii Polska od 2015 roku, a obecnie obejmie stanowisko dyrektora generalnego Scanii w Niemczech i Austrii.

Nowy dyrektor generalny Scanii Polska jest żonaty, ma córkę i dwóch synów. Interesuje się motoryzacją i lotnictwem, uprawia też narciarstwo.

Scania jest światowym dostawcą rozwiązań transportowych. W 2019 r. Scania dostarczyła klientom 91 700 pojazdów ciężarowych, 7 800 autobusów oraz 10 200 silników przemysłowych i morskich. Scania powstała w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 51 000 pracowników.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.