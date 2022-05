Wiktor Stopa i Aleksej Koscejev dołączyli do Revolut

Finansowa aplikacja Revolut, z której korzysta 18 milionów klientów na świecie i ponad 1,5 miliona klientów w Polsce, rekrutuje ekspertów ds. rozwoju biznesu w Europie. Do zespołu dołączyło właśnie dwóch regionalnych szefów rozwoju, Wiktor Stopa jako head of growth DACH i Aleksej Koscejev jako head of growth CEE.

Aleksej Koscejev i Wiktor Stopa (fot. Revolut)

Aleksej Koscejev i Wiktor Stopa posiadają wieloletnie doświadczenie marketingowe.

Wiktor Stopa piastował wcześniej kierownicze funkcje w obszarze marketingu w niemieckiej branży fintech - w tym insurtechu Clark, gdzie odpowiadał za offline marketing, oraz w fintechu Liqid Investments.

Aleksej Koscejev, zanim przeszedł do Revolut, pełnił rolę global head of TV & offline w niemieckiej centrali firmy Delivery Hero, gdzie odpowiadał za rynki w Europie, Ameryce, regionie MENA i APAC. Wcześniej, pełnił kierownicze role w dziale marketingu Lidl na Litwie i w litewskim oddziale domu mediowego Vizeum (obecnie znanym pod marką Iprospect, należącą do sieci Dentsu Aegis), gdzie pracował ponad 8 lat.

Społeczność klientów Revolut w regionie CEE liczy ponad 5 milionów osób a w regionie DACH ponad 1 milion osób. To kluczowe rynki z punktu widzenia inwestycji w dalszą ekspansję firmy w Europie.

Jako head of growth na rynkach niemieckojęzycznych (DACH), Wiktor Stopa odpowiada za działania w obszarze marketingu i wzrostu biznesu fintechu w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii. Należą do nich budowa zespołu i procesów, nawiązywanie partnerstw z lokalnymi markami w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, wdrożenie kampanii reklamowych i komunikacyjnych w wybranych kanałach online i offline.

Jako head of growth w regionie Środkowo-Wschodniej Europy (CEE), Aleksej Koscejev odpowiada za rozwój biznesu Revolut w Polsce, Rumunii, Węgrzech, Czechach i Słowacji, krajach bałtyckich, Litwie, Łotwie i Estonii, a także w Chorwacji i Bułgarii.

Zadaniem menedżera będzie uruchomienie partnerstw z markami, agencjami, sieciami afiliacyjnymi, influencerami, wydawcami, domami mediowymi i produkcyjnymi, zaplanowanie i wdrożenie strategii marketingowych i wielokanałowych kampanii - w tym digital, community management, content i offline marketingowych oraz pierwszej międzynarodowej kampanii telewizyjnej Revolut.

Revolut jest prywatną firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii, regulowaną przez brytyjski Financial Conduct Authority. Oferuje globalną aplikację finansową, która ma pomóc ludziom uzyskać więcej korzyści z posiadanych pieniędzy.

Wraz z początkiem pandemii w marcu 2020 roku, firma uruchomiła elastyczną politykę zatrudnienia i hybrydowy model pracy. To pracownicy Revolut decydują czy i kiedy chcą pracować z biura lub z domu. Pracownicy z krajów CEE otrzymali też opcję pracy do 2 miesięcy zza granicy i wyjeżdżają na tzw. workation - łącząc pracę z podróżowaniem. Firma stale rekrutuje kandydatów w regionie CEE, do pracy w jednym z biur lub w trybie całkowicie zdalnym.

