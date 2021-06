Ważne awanse Polek w Novo Nordisk Pharma

Zmiany w Novo Nordisk Pharma. Stanowisko dyrektor generalnej objęła Magdalena Paradzińska. Zastąpiła Katarzynę Kacperską, która została mianowana senior vice president commercial affairs & strategy international operations w Novo Nordisk w Zurychu w Szwajcarii.





Katarzyna Kacperska rozpoczęła karierę w Novo Nordisk Pharma w 1997 roku jako analityk sprzedaży. (fot. PTWP)

Magdalena Paradzińska związana jest z Novo Nordisk od 19 lat i zajmowała w tym czasie wiele stanowisk. Na początku pracowała nad projektami Marketing & Sales Effectiveness w Azji i Afryce Północnej. W 2004 roku objęła stanowisko dyrektora marketingu w oddziale Novo Nordisk Algieria.

W 2007 roku przeniosła się do Regionu Europy Wschodniej, z siedzibą w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za opracowanie strategii marketingowych w obszarze diabetologii

w całym regionie.

Od 2014 roku pełniła funkcję dyrektora market access & public affairs w Europie Wschodniej. Od kwietnia 2020 roku, pełniąc obowiązki starszego dyrektora Działu Otyłości w Polsce z powodzeniem zbudowała Dział Otyłości i wraz z zespołem opracowała długoterminową strategię rozwoju i zaangażowania Novo Nordisk w obszar otyłości w Polsce.

Z kolei dotychczasowa dyrektor generalna Novo Nordisk w Polsce Katarzyna Kacperska od 1 lipca br. obejmuje stanowisko senior vice president commercial affairs & strategy international operations – z odpowiedzialnością za strategię i działania komercyjne firmy w regionie obejmującym wszystkie kraje świata oprócz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jednocześnie wchodzi do globalnego grona kierowniczego management board Novo Nordisk.

Katarzyna Kacperska rozpoczęła karierę w Novo Nordisk w 1997 roku jako analityk sprzedaży,

a w kolejnych latach zajmowała stanowiska menedżerskie w strukturach działu marketingu, będąc odpowiedzialną m.in. za opracowanie strategii rozwoju dla obszaru diabetologii Polski

i krajów Europy Wschodniej.

W 2008 roku przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jako vice president commercial effectiveness prowadziła zespół komercyjny, będąc jednocześnie członkiem zarządu filii amerykańskiej. W 2014 roku objęła stanowisko w centrali Novo Nordisk w Kopenhadze jako corporate vice president, z odpowiedzialnością za portfolio leków w dziale Commercial Strategy & Corporate Affairs. W tej roli była m.in. odpowiedzialna za rozwój insulin najnowszej generacji i wprowadzanie ich na rynki na całym świecie. Katarzyna Kacperska pełniła tę funkcję aż do powrotu do Polski w 2018 roku, kiedy objęła stanowisko dyrektor generalnej Novo Nordisk Polska.

W 2020 otrzymała prestiżową nagrodę Menedżera Roku Novo Nordisk za realizację działań, które wpłynęły na poprawę opieki nad pacjentami w Polsce, w tym wprowadzenie wraz

z zespołem sześciu innowacyjnych produktów.

