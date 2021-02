Vishal Gupta dołączył do zespołu Lexmark

Firma Lexmark ogłosiła, że Vishal Gupta dołączył do jej zespołu wykonawczego jako starszy wiceprezes i dyrektor ds. informatyki i technologii. Zastąpił Toma Eade, który przechodzi na emeryturę.

Autor:KDS

• 25 lut 2021 8:27





Vishal Gupta (fot. Lexmark)

Gupta przychodzi do Lexmarka z Unisys, gdzie kierował zespołem ponad 1500 inżynierów i był odpowiedzialny za wszystkie produkty i platformy. Przed dołączeniem do Unisys w 2018 roku Gupta pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. inżynierii w Symantec Corporation, nadzorując globalne zespoły zajmujące się kompleksową inżynierią, architekturą i zarządzaniem produktami dla wielu linii produktowych w ramach oferowanych programów zabezpieczających. Przed objęciem stanowiska w firmie Symantec Vishal był dyrektor ds. produktu i IoT w Silent Circle, firmie zajmującej się cyberbezpieczeństwem i prywatnością w obszarze komunikacji mobilnej. Wcześniej zajmował wysokie stanowiska kierownicze w Cisco Systems, w tym stanowisko wiceprezesa ds. pionowych rozwiązań IoT.

Gupta posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej i elektronicznej na Birla Institute of Technology and Science w Pilani w Indiach, tytuł magistra inżynierii komputerowej w Dartmouth College oraz tytuł MBA w The Wharton School na University of Pennsylvania.

