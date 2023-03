Twitter zwalnia kolejnych pracowników. Spanie w biurze na podłodze nie pomogło

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podaje dziennik The New York Times, Twitter zredukował zatrudnienie o 10 proc., co oznacza, że zwolniono około 200 osób. Wcześniej w październiku 2022 roku, właściciel portalu Elon Musk zdecydował się na redukcję zespołu o około 50 proc. ze swoich 7500 pracowników.

Po tym jak Musk zdecydował się zwolnić swoich kolejnych pracowników napisał na Twitterze, że ma nadzieje, że mają dobrą niedzielę. Pracownicy dowiedzieli się o tym, że zostali zwolnieni właśnie tego dnia, ponieważ został im odcięty dostęp do ich służbowych skrzynek e-mail. Informacje potwierdzili, konsultując to na Twitterze z innymi, zwolnionymi kolegami z pracy.