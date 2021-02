Tomek Zwiercan dołączył do GLS Poland

Od 1 lutego nowym członkiem zarządu GLS Poland został Tomek Zwiercan. Pokieruje firmą również jako dyrektor zarządzający.





• 25 lut 2021 15:19





Tomek Zwiercan (fot. GLS Poland)

Bezpośrednio przed dołączeniem do GLS Poland Tomek Zwiercan przez 20 lat pracował w duńskiej firmie A.P. Moller-Maersk, będącej jednym z największych na świecie integratorów logistycznych. Przez ostatnie 4 lata pełnił w niej funkcję dyrektora zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry.

- Jestem podekscytowany nowym wyzwaniem zawodowym i liczę na to, że wykorzystam swoje doświadczenie, wspierając dalszy rozwój GLS Poland - mówi Tomek Zwiercan, nowy dyrektor zarządzający GLS Poland. - Jestem przekonany, że kluczem do dalszego wzmacniania rynkowej pozycji GLS jest elastyczność w działaniu oraz wprowadzanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań i usług - podkreśla Tomek Zwiercan.

GLS Poland to spółka-córka General Logistics Systems B.V. (z siedzibą w in Amsterdamie). GLS to firma logistyczna oferująca przewóz paczek dla ponad 240 000 klientów, uzupełnione o usługi frachtowe i ekspresowe.

GLS zatrudnia ok. 19 000 osób. W roku obrotowym 2019/2020 Grupa GLS osiągnęła przychody w wysokości 3,6 mld euro i dostarczyła 667 mln przesyłek.

