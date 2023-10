Tomasz Zwarzany dyrektorem sprzedaży Amiblu

W Amiblu Tomasz Zwarzany jest nastawiony na dostarczanie rynkowi skutecznych rozwiązań w obszarze systemów wodno-kanalizacyjnych, retencyjnych oraz ich automatyzacji. Wraz z zarządzanymi przez niego zespołami sprzedaży, chce się skupić na długoletnich korzyściach płynących ze stosowania wysokiej jakości produktów GRP (Glass Reinforced Plastic). Jednym z priorytetowych zadań będzie aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu ds. Wody, utworzonego m.in. przez Amiblu Poland przy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- Cieszy mnie, że powstała platforma, jaką jest Komitet ds. Wody, która zrzesza organizacje i przedsiębiorstwa z sektora wodnego i budowlanego. Celem inicjatywy jest czynny udział w pracach UE nad przyszłą, kompleksową strategią wodną. Nadchodzący kryzys wodny jest trudny do oszacowania, ale nie jest tajemnicą, że problem istnieje i trzeba zrobić wszystko, by go zatrzymać. Właśnie teraz ważą się przyszłe losy nie tylko Polski, czy Europy, ale całego świata. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga od nas podjęcia działań właśnie teraz, aby zapobiec czarnym scenariuszom w przyszłości – podkreśla Tomasz Zwarzany.