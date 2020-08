Tomasz Wojtkiewicz ponownie prezesem Nextbike Polska

Wojtkiewicz jest pionierem bikesharingu w Polsce – zajmował stanowisko prezesa Nextbike w latach 2012-2018, czyli w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju tego rynku.

Rada nadzorcza powołała także na stanowisko dyrektora finansowego (CFO) Nextbike Polska Konrada Kowalczuka, specjalistę z ponad 24-letnim doświadczeniem biznesowym, w tym na stanowiskach CFO w spółkach publicznych.

- Pandemia koronawirusa, która wybuchła akurat na starcie tegorocznego sezonu rowerowego, mocno uderzyła w biznes Nextbike Polska. Decyzje administracyjne dotyczące wstrzymania podczas lockdown funkcjonowania systemów rowerowych pozbawiły spółkę przychodów po wymagającym okresie miesięcy zimowych, gdy ponoszone są koszty przygotowań do startu sezonu. W efekcie pokrzyżowało to plany akcjonariuszy dotyczące restrukturyzacji spółki i zagroziło jej płynności. Powrót rowerów na ulice pokazał, że entuzjazm użytkowników do idei bikesharingu nie osłabł, a wręcz przeciwnie. W dobie pandemii koronawirusa transport indywidualny, na świeżym powietrzu, z zachowaniem dystansu społecznego jest jedną z bezpieczniejszych form przemieszczania się - mówi Tomasz Wojtkiewicz, oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Nextbike Polska.

Jak dodaje, pozwala to im optymistycznie patrzeć na perspektywy rynku. Między innymi dlatego też zdecydował się wrócić do społki. Traktuje to jako ogromne wyzwanie, ale też szansę na doprowadzenie do pozytywnych rozstrzygnięć.

- Obecnie przede mną, Konradem i całym zespołem Nextbike Polska okres intensywnej pracy. Chcemy efektywnie wykorzystać czas, który mamy zgodnie z zawartą z bankami umową standstill. W tym okresie czeka nas dogłębna analiza sytuacji oraz opracowanie i realizacja całego szeregu kluczowych zadań, których celem jest opracowanie i doprowadzenie do przyjęcia planu restrukturyzacji zadłużenia i biznesu spółki. Z racji ścisłej kooperacji z naszym wiodącym akcjonariuszem, Nextbike GmbH, będącym jednocześnie naszym partnerem technologicznym

i licencjodawcą, liczymy na uzyskanie efektów synergii, które usprawnią ten proces. Umożliwi to bezpieczną realizację bieżących działań operacyjnych i przystępowanie do nowych przetargów - zdradza swoje plany na najbliższy czas Tomasz Wojtkiewicz.