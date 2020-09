Tomasz Waligórski nowym dyrektorem w Wasz Sklep SPAR

Tomasz Waligórski obejmie stanowisko dyrektora handlowego (CCO-Chief Commercial Officer) Wasz Sklep SPAR. Będzie on odpowiedzialny za takie obszary jak: zakupy i jakość, marka własna SPAR, marketing, zarządzanie asortymentem i cenami oraz e-commerce. Zostanie on również powołany na członka zarządu spółki.

REKLAMA

Tomasz Waligórski posiada 27-letnie doświadczenie w handlu w Polsce oraz za granicą. Pracował w wielu sieciach handlowych - m.in. pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego i Zakupów w Jeronimo Martins (Biedronka), Dyrektora Zakupów w Eurocash, Prezesa Zarządu w Polomarket i Prezesa Zarządu TXM.

- Nawiązanie współpracy z Wasz Sklep SPAR oznacza dla mnie nowe wyzwania zawodowe. Cieszę się, że dołączam do zespołu profesjonalistów i mam nadzieje, że moje doświadczenie w tej branży przyczyni się do rozwoju marki SPAR w Polsce. W najbliższym czasie będę zapoznawał się z wysokimi standardami grupy, zgłębiał szczegóły strategii sieci i odwiedzał sklepy, by jak najszybciej rozpocząć pracę nad rozwojem powierzonych mi obszarów działalności sieci - mówi Tomasz Waligórski, Chief Commercial Officer w Wasz Sklep SPAR.

- Bardzo dynamicznie rozwijamy sieć naszych sklepów – dla osiągnięcia zamierzonych celów potrzebni są świetni fachowcy, dlatego z satysfakcją informujemy, że Tomasz Waligórski dołącza do naszego zespołu. Doświadczenie i kompetencje Tomasza będą nieocenione i pomogą nam w realizacji wszystkich biznesowych planów. Witamy Tomasza na pokładzie i życzymy mu wielu sukcesów - powiedział Rob Philipson, członek zarządu The SPAR Group.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.