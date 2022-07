Tomasz Sudaj prezesem Alior Leasing

DM

• 18 lip 2022 9:27





Tomasz Sudaj objął stanowisko prezesa firmy Alior Leasing. Z branżą finansową związany jest od ponad 20 lat. Tomasz Sudaj został prezeem firmy Alior Leasing (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Tomasz Sudaj swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach Europejskiego Funduszu Leasingowego, gdzie zarządzał sprzedażą na różnych poziomach. W latach 2011–2018 odpowiadał za obszar strategii rynkowej Santander Leasing. Zajmował się m.in.: budową, optymalizacją i realizacją strategii spółki oraz brał udział w strategicznych projektach Grupy Santander w Polsce w segmencie klientów małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj też: Najbogatsi zarabiają 105 razy więcej, niż zwykły śmiertelnik

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 2019 do 2021 roku doradzał firmom oraz instytucjom w ramach międzynarodowej sieci doradców Invigors Part of The Alta Group. Realizował projekty M&A, wspierał fintechy, w tym z branży faktoringowej.

Od grudnia 2021 roku pełnił funkcję prezesa Związku Polskiego Leasingu. Odpowiadał za transformację tej organizacji, zapoczątkowaną w 2020 roku.

Sudaj jest absolwentem kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, ukończył również podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada certyfikat coacha ICC, był uczestnikiem i prowadzącym wielu szkoleń z coachingu, przywództwa i zarządzania zespołem. Jest mentorem w Programie Mentoringu, organizowanym przez Fundację Liderek Biznesu w 2022 roku.

Alior Leasing należy do grupy kapitałowej Alior Banku oraz jest częścią Grupy PZU.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU