Tomasz Snażyk prezesem Fundacji Startup Poland

Tomasz Snażyk prawnik specjalizujący się m.in. w doradztwie i transakcjach na rynku VC wybrany został nowym prezesem Fundacji Startup Poland.

Autor:AT

19 sie 2020





Tomasz Snażyk (fot. mat.pras.)

Dotychczas Tomasz Śniażyk znany był jako jeden z partnerów i założycieli kancelarii SKM Legal, pracującej przy wielu z największych w regionie CEE transakcjach oraz rundach inwestycyjnych w startupach, a także przy tworzeniu i obsłudze funduszy venture capital. Zasiada bowiem m.in. w radzie nadzorczej Audioteki. Był też jednym z inicjatorów-założycieli powołania Fundacji Startup Poland w 2013 r.

- Przez ostatnie lata koncentrowałem się na rozwoju branży startupowej z pozycji prawnika i konsultanta. Teraz jednak widzę potrzebę przyspieszenia i nadania nowej dynamiki działaniom Fundacji. Jej Rada postanowiła wesprzeć mój plan rozwoju Startup Poland. W mojej ocenie właśnie nadszedł najlepszy czas na udrażnianie ścieżek między przedsiębiorcami, inwestorami jak i stroną publiczną, tak by wdrażać rozwiązania prostartupowe w polską gospodarkę. COVID-19 będzie premiował te ekosystemy, które zachowają zwinność i elastyczność – podkreśla Tomasz Snażyk.

Nowy prezes Fundacji Startup Poland ma za sobą kilkanaście lat kariery prawniczej i dziesiątki transakcji na koncie. W swoim CV ma m.in. pracę w kancelarii Kerosky & Associates w San Francisco czy doświadczenie z kancelarii Gide. Od 2013 r. jako współzałożyciel SKM Legal specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym na rzecz inwestorów krajowych i międzynarodowych, blisko współpracując z kluczowymi osobami z polskiego ekosystemu innowacji.

- Przychodzę do Fundacji z misją, którą chcę zrealizować w kilka kwartałów, tak by przekazać naoliwioną maszynę w ręce mojego następcy. Chcemy wnieść nasze relacje z inwestorami, przedsiębiorcami jak i administracją publiczną na nowy poziom. Nie jako lobbyści a jako gospodarze platformy dialogu środowiska startupowego m.in. ze stroną rządową. Wbrew pozorom, nie brak tu podziałów, konfliktów czy nieufności. Fundacja ma mandat do tego, by integrować środowisko i wspierać lub inicjować rozwiązania służące rozwojowi sektora innowacji w Polsce. W tym ostatnim zakresie mamy kilka projektów, które w niedługim czasie upublicznimy - zapowiada Tomasz Snażyk.

