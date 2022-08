KDS

Tomasz Kucharczyk dołączył do zespołu Httpool, obejmując stanowisko Senior Regional Marketing Managera odpowiedzialnego za Polskę i kraje bałtyckie - Litwę, Łotwę i Estonię. Tomasz Kucharczyk dołączył do Httpool

Tomasz Kucharczyk ma ponad 20-letnie doświadczenie pracy w marketingu, w takich firmach jak m.in. Orange, UPC/Liberty Global, Huawei, Fiat, Panasonic, Bossard Consultants, Ooredoo Katar (międzynarodowa firma telekomunikacyjna z siedzibą w Katarze) i M8 Production House (dom produkcyjny specjalizujący się w produkcji spotów reklamowych, animacji 2D/3D i treści VR/AR, z biurami w Warszawie i Londynie).

Do Httpool przechodzi z M8 Production House, gdzie przez ostatnie półtora roku, na stanowisku Chief Marketing Officera, zajmował się m.in. budowaniem świadomości marki na rynku i generacją leadów.

Przez 3 wcześniejsze lata pracował w UPC Polska, najpierw jako Head of CVP & CVM wdrażając strategie budowania wartości klientów SOHO dla 5 rynków Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie już w Polsce jako Marketing Manager zajmował się pozycjonowaniem i komercjalizacją usług dla klientów biznesowych.

Wcześniej pracował m.in. jako B2B Sales and Marketing Manager w Huawei Central and Eastern Europe & Nordic Region, na stanowisku Director for Business Marketing w Ooredoo Group Qatar w regionie Middle East, North Africa & South East Asia współtworzył markę Ooredoo Business oraz jako Zastępca Dyrektora Pionu Marketingu Biznesowego w Orange Polska, gdzie zdobył nagrodę EFFIE z marką Idea/Orange dla Firm.

Jest absolwentem kierunków: Handel Zagraniczny oraz Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej, jak również studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Wartością Klienta na SGH. Posiada certyfikat Dimaq Professional.

Prywatnie jest pasjonatem tańca towarzyskiego i dwukrotnym zdobywcą tytułu Mistrza Świata WDSF w kategorii Senior II w 10 tańcach.

- Cieszymy się, że Tomasz dołącza do Httpool, jako że ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w marketingu dla największych firm, w których zajmował się m.in. nawiązywaniem relacji oraz obsługą klientów B2B, również, tak jak obecnie w Httpool, na poziomie regionalnym - mówi Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

Zakres obowiązków Tomasza Kucharczyka na nowym obejmie m.in. opracowywanie regionalnych i lokalnych strategii oraz taktyk marketingowych B2B, wspierających kluczowe cele sprzedażowe w regionie, budowanie wizerunku marki Httpool, zarządzanie realizacją inicjatyw marketingowych na potrzeby reklamodawców oraz prowadzenie bieżących badań rynku i analizy konkurencji.

W strukturach firmy będzie raportować do Larsa M. B. Anthonisena, Global Vice President Marketing w Httpool.

