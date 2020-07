Tomasz Kobierski prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Tomasz Kobierski związany jest z branżą targową od lat 90-tych. Zasiada w zarządzie Grupy MTP od 2007 roku, wcześniej w roli wiceprezesa a od maja 2020 jako prezes zarządu. Od 2017 roku jest członkiem prestiżowej Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, która podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe.

Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Targi Lublin oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Drema. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

- To zaszczyt i duża odpowiedzialność stać na czele Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego – przyznaje Tomasz Kobierski. - Przed nami czas nowych wyzwań i wytężonej pracy na rzecz przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Jestem głęboko przekonany, że rodzima branża zabudowy stoisk i aranżacji przestrzeni ma szansę stać się najsilniejszą w Europie i zdominować jej rynek - dodaje.

Jak uzupełnia, by udało się to osiągnąć, niezbędna jest bliska współpraca między tymi firmami, która sprawi, że staną się one atrakcyjnym partnerem dla znaczących organizatorów targów w Europie Zachodniej jak Kolonia czy Monachium.

Kolejnym wyzwaniem, na którym chciałby się skupić, jest integracja polskiej branży targowej. Łącząc siły, będziemy w stanie organizować autorskie wydarzenia na rynkach zagranicznych. Potencjał w tej kwestii widzi m.in. w Rumunii i Bułgarii.

- Prezes Kobierski to niezwykle doświadczony i merytoryczny ekspert targowy. Ma jasno określone cele, do których konsekwentnie dąży. Jest konkretny i zorientowany na działania. Takich cech branży targowej dzisiaj potrzeba - komentuje Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Na stanowisku prezesa rady Izby zastąpił Przemysława Trawę, który zajmował te funkcje przez ostatnie 5 lat. Walne Zgromadzenie PIPT dokonało jeszcze jednego wyboru. Do składu Rady powołało również Pawła Orłowskiego – wiceprezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich.