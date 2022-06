Tomasz Kassel i Jan Wacławek awansują w PwC

KDS

Zmiany kadrowe w PwC. Po czterech latach w roli partnera zarządzającego działem Tax, Legal and People (TLP) w Polsce, Jan Wacławek przekazuje tę funkcję Tomaszowi Kasselowi. Tomasz wejdzie w skład zarządu PwC Polska z dniem 1 lipca 2022 r., a tego samego dnia Jan Wacławek obejmie funkcję szefa usług Tax, Legal and People w regionie Europy Środkowo-Wschodnej. Jan Wacławek (fot. PwC)

Tomasz Kassel ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy, podatków środowiskowych, a także w obszarze ESG. W PwC Polska jest od czterech lat liderem największego klastra działu podatkowo-prawnego, a od roku stoi na czele platformy usług ESG w Polsce. W 2021 został również globalnym liderem w obszarze podatków środowiskowych (Global Leader of Environmental Taxes). Tomasz Kassel w PwC pracuje od 2000 r.

Tomasz Kassel (fot. PwC)

Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także licencjonowanym doradcą podatkowym.

Jan Wacławek obejmie 1 lipca 2022 r. funkcję CEE TLP Leader. Z PwC jest związany od 2003 roku. Jako partner w dziale podatkowo-prawnym i lider zespołu Tax Reporting & Strategy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odpowiadał za rozwój raportowania podatkowego, outsourcingu rachunkowości oraz usług kadrowo-płacowych przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Był także zaangażowany w projektowanie i implementację strategii oraz procesów sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej.

Jan ukończył studia MBA na Politechnice Warszawskiej oraz Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym.

Dział Tax, Legal & People zatrudnia w Polsce blisko 700 osób.

PwC to firma międzynarodowa firma doradcza, która oferuje usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6500 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych. Na świecie firma działa w 156 krajach, zatrudnia ponad 295 tysięcy osób.

