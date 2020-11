Tomasz Dąbrowski odwołany z zarządu Banku Pocztowego

Rada nadzorcza 9 listopada odwołała Tomasza Dąbrowskiego z funkcji członka zarządu oraz ze składu zarządu Banku Pocztowego. Jednocześnie rada nadzorcza delegowała Michała Leskiego, sekretarza rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Banku Pocztowego od 10 listopada 2020 – poinformował Bank Pocztowy.

ICH

ICH • 9 lis 2020 20:45





Tomasz Dąbrowski został powołany do składu zarządu Banku Pocztowego w czerwcu 2019 ( Fot. mat.pras.)

REKLAMA

Tomasz Dąbrowski został powołany do składu zarządu Banku Pocztowego w czerwcu 2019. Wcześniej, w latach 2016 - 2019 pełnił funkcję członka zarządu Poczty Polskiej. W 1995 rozpoczął pracę w Kredyt Banku. Następnie przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen. W latach 2007 – 2012 był wiceprezesem zarządu oraz dyrektorem finansowym firmy Pentegy.

Delegowanie Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Banku Pocztowego nastąpiło od 10 listopada 2020 do dnia powołania do składu zarządu osoby na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu lub powołania do zarządu banku osoby na stanowisko członka banku odpowiedzialnego za obszar Biznesu i IT, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż do 28 grudnia 2020 roku.

Wskutek wskazanych wyżej zmian w skład zarządu Banku Pocztowego 10 listopada będą wchodzili Jakub Słupiński - wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu, Paweł Kopeć - członek zarządu do 30 listopada, bo złożył rezygnację ze skutkiem na 1 grudnia i Michał Leski - członek rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

Na okres oddelegowania Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku czynności sekretarza rady nadzorczej Banku Pocztowego będzie wykonywał Andrzej Bodziony, przewodniczący rady nadzorczej, który jest wiceprezesem zarządu Poczty Polskiej. Największym akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Poczta Polska, która ma blisko 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.