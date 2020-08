Thibault Lefebvre prezesem Work Service. Zastąpi Iwonę Szmitkowską

Rada nadzorcza Work Service powołała Thibault'a Lefebvre w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu, natomiast dotychczasowa prezes Iwona Szmitkowska otrzymała funkcję wiceprezesa. Rada Nadzorcza powołała także Nicola Dell'Edera do pełnienia funkcji w zarządzie, powierzając mu funkcję wiceprezesa.

Autor:AT

• 21 sie 2020 11:56





Iwona Szmitkowska - była prezes Work Service (Fot. mat. pras.)

Thibault Lefebvre został nowym prezesem Work Service.

Iwona Szmitkowska została powołana do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki.

Funkcję wiceprezesa obejmie również Nicola Dell'Edera.

Rada nadzorcza emitenta, podjęła uchwałę o odwołaniu Iwony Szmitkowskiej z dotychczas pełnionej funkcji prezesa zarządu ze skutkiem od dnia 21 sierpnia i powołała Thibault'a Lefebvre do pełnienia funkcji w zarządzie spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki.

Thibault Lefebvre (47 lat) jest absolwentem ISG Business School w Paryżu, ze specjalizacją w Finansach. Jest obecnie dyrektorem regionalnym Gi Group na Europę Środkową.

Iwona Szmitkowska została powołana do pełnienia funkcji w zarządzie spółki - funkcji wiceprezesa spółki.

Szmitkowska od 2003 roku związana jest z Work Service i sektorem usług personalnych. W styczniu 2017 roku została wybrana, i funkcję tę pełni do dziś, na prezesa zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, największej w Polsce organizacji zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu usług HR. W okresie od 22 lutego 2019 r. do 20 sierpnia 2020 r. Iwona Szmitkowska pełniła funkcję prezesa zarządu w Work Service.

Rada nadzorcza podjęła również uchwałę o powólaniu Nicola Dell'Edera do pełnienia funkcji w zarządzie spółki, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki.

Nicola Dell'Edera jest obecnie dyrektorem finansowym w Gi Group. Ponadto jest wykładowcą, a także byłym profesorem finansów międzynarodowych na Uniwersytecie w Salento. Jest również wydawcą artykułów i książek z zakresu rachunkowości, finansów, planowania i kontroli" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że wpłynęło do emitenta pismo zawierające informację o rezygnacji Jarosława Dymitruka z pełnienia dotychczasowej funkcji wiceprezesa zarządu Work Service ze skutkiem od dnia 21.08.2020 r. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

- Emitent informuje, że w nawiązaniu do uchwały rady nadzorczej nr 1 z dnia 19 czerwca 2020 r. w przedmiocie delegowania wiceprzewodniczącego rady nadzorczej - Marcusa Prestona do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, rada nadzorcza podjęła decyzję o skróceniu okresu delegowania do dnia 20 sierpnia 2020 r. - zaznaczyła spółka.

Jednocześnie spółka, że wraz ze zmianą składu zarządu spełniony został jeden z warunków zawieszających określonych w umowie finansowania.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.