Szymon Piduch dołączył do rady nadzorczej Anwimu

Rada nadzorcza firmy Anwim, właściciela sieci stacji paliw MOYA, zyskała nowego członka. Został nim Szymon Piduch, doświadczony menedżer w branży FMCG, wieloletni prezes zarządu i członek rady nadzorczej sieci sklepów detalicznych Dino Polska.

Szymon Piduch (fot. Anwim)

Szymon Piduch z siecią Dino Polska związany był od 2002 r. Do 2010 r. odpowiedzialny był za finanse spółki, zajmując stanowisko m.in. dyrektora finansowego. Następnie do 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu. Za jego prezesury sieć odnotowała gwałtowne wzrosty – ze 111 placówek w 2011 r. powiększyła się do 1496 sklepów na koniec ubiegłego roku. W tym czasie kapitał grupy Dino zwiększył się do ponad 2 mld zł.

- Do tej pory moje doświadczenie zawodowe było związane z bardzo intensywnym rozwojem placówek sklepów spożywczych. Tak więc wykorzystanie mojego doświadczenia właśnie w branży paliwowej będzie dla mnie bardzo interesującym wyzwaniem - mówi Szymon Piduch.

Szymon Piduch jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwami. Jego aktywność zawodowa rozpoczęła się w 1995 roku. W latach 1995-2002 odpowiadał za takie obszary jak marketing, kontroling i finanse w firmach z sektora spożywczego.

