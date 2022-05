Szymon Fiecek objął stery w Grupie Comperia.pl

Grupa Comperia.pl ma nowego prezesa. Został nim Szymon Fiecek, który ze spółką związany jest od 2008 roku.

KDS

• 3 maj 2022 11:08





Szymon Fiecek (fot. Grupa Comperia.pl)

REKLAMA

Rada Nadzorcza mianowała Szymona Fiecka na prezesa 28 kwietnia 2022 roku. Wraz z ustanowieniem nowego stanowiska prezesa, w spółce nastąpiły zmiany w strukturze: ze stanowiska członka zarządu odchodzi Wojciech Małek, pozostawiając zarząd w dwuosobowym składzie. Funkcję prokurenta obejmuje Cezary Tokarski.



Szymon Fiecek to ekspert w branży fintech, e-commerce i płatności odroczonych. Ze spółką Comperia.pl związał się w 2008 roku, najpierw jako dyrektor ds. IT. To pokłosie jego ówczesnych doświadczeń zawodowych. Jako absolwent informatyki od 1996 roku angażował się w wiele projektów związanych z raczkującym wtedy w Polsce biznesem internetowym. Pracował dla branży retail, nieruchomości, e-commerce, turystycznej. W Comperii odpowiadał za cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych.

W 2013 roku został mianowany na prokurenta spółek Grupy Comperia.pl oraz Comperia Ubezpieczenia. Od 2016 roku, aż do obecnego awansu na prezesa, pełnił rolę członka zarządu.

– Cieszę się z powierzonego mi stanowiska prezesa. Zdaję sobie sprawę, że jest to nie tylko docenienie mojej dotychczasowej roli w Grupie Comperia, ale również powierzenie odpowiedzialności za dalszy dynamiczny wzrost naszego biznesu. Jak dotąd, już trzeci rok z rzędu, podwajamy wyniki, i to mimo perturbacji związanych z pandemią. Skutecznie zwiększamy nasz zasięg w świecie e-commerce i pośrednictwie kredytów oraz pożyczek, nie zaniedbując dotychczasowych źródeł przychodu: ubezpieczeń oraz reklamy efektywnościowej. Ta strategia będzie dalej realizowana – mówi Szymon Fiecek, prezes Comperia.pl.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grupa Comperia.pl to działający od 2008 roku fintech, którego misją jest dostarczanie dopasowanych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Od 2011 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU