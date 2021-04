Stephen Alden dyrektorem Raffles i Orient Express

Stephen Alden, który w 2017 roku stworzył i wprowadził na rynek markę Dedica Anthology z portfolio obejmującym dziewięć nieruchomości w całej Europie, pokieruje teraz markami Raffles i Orient Express - ogłosiła grupa Accor.

Stephen Alden kształcił się w Szwajcarii (Fot. mat. pras.)

Stephen Alden kształcił się w Szwajcarii i przeniósł się do branży luksusowych hoteli, w której od tamtej pory rozwija swoją karierę. Razem ze Starwood otworzył St Regis w Nowym Jorku i kierował markami St Regis i Luxury Collection na całym świecie.

Przez dziewięć lat był dyrektorem generalnym Maybourne Hotel Group, której flagowymi obiektami są Claridge’s, The Connaught i The Berkeley. W 2016 roku został dyrektorem generalnym The SET, właściciela i operatora hoteli Cafe Royal w Londynie, The Conservatorium w Amsterdamie oraz Lutetia w Paryżu.

Alden zasiadał w zarządach Walpole British Luxury (Londyn) i London First oraz Ferragamo’s Lungarno Collection (Florencja). W 2002 roku otrzymał honorowy tytuł „Console di Roma” za renowację hotelu César Ritz Grand zakończoną przed obchodami Giubileo 2000.

