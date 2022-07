Stefan Przeniosło nowym dyrektorem marketingu TotalEnergies Marketing Polska

AKC

Stefan Przeniosło został nowym dyrektorem marketingu TotalEnergies Marketing Polska. Ma za sobą ponad 15 lat pracy w działach marketingu w branży automotive. Stefan Przeniosło (fot. TotalEnergies Marketing Polska)

Stefan Przeniosło pracował dla takich firm jak Scania Polska, Pol-Mot Auto i Renault Group, gdzie przez ostatnie 4 lata odpowiadał za komunikację marketingową oferty posprzedażnej w 7 krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, kraje bałtyckie).

W TotalEnergies Marketing Polska będzie odpowiadał za całościowe działania marketingowe mające na celu zbudowanie świadomości marki TotalEnergies wśród grup docelowych w dotychczasowych i nowych obszarach, jak również za pozycjonowania marki w celu osiągania założonych rezultatów biznesowych. Ważnym wyzwaniem będzie także komunikacja o nowych zakresach działania TotalEnergies, takich jak: stacje ładowania pojazdów, farmy wiatrowe i samoobsługowe myjnie ekologiczne.

- Nowe stanowisko traktuję zarówno jako wyróżnienie, jak też ambitne wyzwanie. Jestem przekonany, że będzie to bardzo ciekawy czas w mojej karierze. Realizacja postawionych celów będzie dodatkowo okazją do dalszego rozwoju zawodowego, zwłaszcza teraz, kiedy TotalEnergies staje się jednym z głównych architektów przemian energetycznych na świecie. Fakt, że mogę w tym uczestniczyć jest dla mnie wyjątkową motywacją do działania - mówi Przeniosło.

