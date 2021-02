Sławomir Majchrowski dołączył do zarządu Grupy Selena

Sławomir Majchrowski został powołany do zarządu Selena FM. Objął stanowisko wiceprezesa ds. handlowych (CCO).

Sławomir Majchrowski (fot. Grupa Selena)

Sławomir Majchrowski z Grupą Selena jest związany od początku 2020 roku. Do tej pory pełnił funkcję dyrektora dywizji interior & decoration. Był odpowiedzialny za kształtowanie strategii i realizację celów biznesowych dywizji w Polsce i na wszystkich rynkach zagranicznych, na których ze swoimi produktami obecna jest Selena. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za kształtowanie strategii sprzedaży na ponad 100 rynkach, na których obecna jest Grupa Selena. Jednym z priorytetów będzie rozbudowa sieci dystrybucji oraz pozyskanie nowych klientów.

– Kierowanie dywizją interior & decoration pozwoliło mi poznać rynki, na których operuje Selena. Co więcej bardzo dobrze odrobiła lekcję z pracy w nowych, pandemicznych warunkach, to procentuje. Mamy pakiet narzędzi, które wykorzystujemy, żeby pomóc naszym klientom i dystrybutorom na całym świecie. Zarządzanie firmą w czasach tak dużej zmienności otoczenia to wyzwanie i odpowiedzialność. Coraz większego znaczenia nabiera w naszej branży szybkość wykonywania prac budowlanych, bezpieczeństwo i zdrowie, zmiany klimatyczne, w tym energooszczędność - mówi Majchrowski.

Nowy wiceprezes Selena FM jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył także programy menedżerskie w INSEAD oraz ICAN Institute. W przeszłości był związany z firmą PPG Deco Polska – globalnym producentem farb i powłok, gdzie pełnił do 2019 roku funkcję prezesa zarządu oraz regionalnego dyrektora marketingu na Europę Centralną. Wcześniej związany był z firmami SigmaKalon oraz Polifarb Cieszyn Wrocław. Był jedną z kluczowych osób pracujących przy powstaniu marki Dekoral.

- W wolnym czasie poświęcam się swoim pasjom, czyli motoryzacji i muzyce. Co prawda pandemia pozbawiła nas koncertów, jednak rekompensują to nagrania koncertów. Polecam fenomenalne wydanie ostatniej trasy koncertowej Rogera Watersa z Pink Floyd, niezapomniane przeżycie, zwłaszcza że w jednym z koncertów tej trasy uczestniczyłem na żywo w Krakowie – dodał Sławomir Majchrowski.

Obecnie zarząd spółki na czele, którego stoi prezes Krzysztof Domarecki liczy pięć osób. Oprócz Sławomira Majchrowskiego, w jego skład wchodzą Christian Dölle, wiceprezes zarządu ds. marketingu, Jacek Michalak, członek zarządu ds. finansowych oraz Marek Tomanek, członek zarządu ds. operacyjnych.

Selena to globalny producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Spółka posiada w swojej ofercie piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W jej skład wchodzi 35 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie.

