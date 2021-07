Sebastian Umiński w Pathfinder 23

Z początkiem lipca Sebastian Umiński dołączył do Pathfinder 23, agencji E-commerce wchodzącej w skład holdingu Brand New Galaxy. Objął stanowisko account director & client partner.

Sebastian Umiński (fot. Pathfinder 23)

Sebastian Umiński to manager z ponad 16-letnim doświadczeniem w tworzeniu międzynarodowych struktur i strategii marketingowych. Przez pierwsze 10 lat pracował po stronie sieciowych agencji takich jak MRM Worldwide, Saatchi & Saatchi, czy Ogilvy zarządzając strategicznymi projektami dla licznych marek takich jak T-Mobile, Toyota, BP, Philips, Bosch, Huawei, IBM, Allianz, Heyah, nju mobile, Procter&Gamble, nc+, Tymbark, Carlsberg, BAT, Saturn, Selgros czy Carrefour.

Następnie po stronie klienta zarządzał digitalizacją komunikacji, brand management i eksploracją nowych sposobów dotarcia do rynku (Novartis, 3M, HomeDoctor) w obszarze B2B i B2C.

W latach 2016-2020 budował w 3M regionalny zespół CEEMEA dostarczający toolkity komunikacyjne oraz media dla 25 krajów, a następnie odpowiadał za media i egzekucję kampanii w całym regionie EMEA dla 38 krajów, prowadząc projekty w Zachodniej Europie, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w Południowej Afryce. Przez ostatni rok rozwijał startup medyczny HomeDoctor zarządzając zespołem odpowiedzialnym za ekspansję geograficzną, marketing i IT.

W Pathfinder23 dołączył do działu Client Service, gdzie objął pozycję account directora i client partnera Procter&Gamble. Wspiera koordynację działań prowadzonych dla P&G współpracując blisko m.in. z zespołem eMerchandising. Oprócz tego, do jego zadań należy bezpośrednie współdziałanie z wchodzącą w skład Brand New Galaxy spółką – Synthrone.

Zespół Pathfinder 23 liczy obecnie ponad 200 osób. Wśród klientów agencji znajdują się między innymi Coty, Bayer, Royal Canin, 3M, Lindt i inni. Agencja należy do Brand New Galaxy (BNG,) platformy integrującej tzw. „smart business solutions” w obszarze marketingu i technologii. Pathfinder 23 zajmuje się aktywacją marek w obszarze e-commerce.

Brand New Galaxy to niezależny holding agencji marketingowych i technologicznych, założony w Warszawie w 2017 roku. Firma liczy obecnie ponad 500 pracowników i ma siedziby na trzech kontynentach. Holding jest członkiem MDC Global Affiliates. Do BNG należą: Pathfinder 23 - agencja E-commerce; Life on Mars - dom produkcyjny fashion&beauty; Spacecamp - agencja digital; Synthrone - platforma automatyzacji E-commerce; Voyager - agencja E-business, New Gravity – software house; Robonauts Pictures - dom produkcyjny ze specjalizacją E-commerce; Content26 - Amazon content & advertising; Man on the Moon - HR Agency oraz Brand New Galaxy MEA (regionalne biuro w Dubaju) i Brand New Galaxy AMS.

