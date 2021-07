Sebastian Suchodolski nowym szefem leasingu w Cavatina Holding

Sebastian Suchodolski pokieruje leasingiem polskiego dewelopera biurowego Cavatina Holding.

Autor: AT

• 6 lip 2021 10:12





Sebastian Suchodolski (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Sebastian Suchodolski jest managerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości komercyjnych. Wcześniej między innymi stał na czele zespołu leasingowego Globalworth Poland, był też leasing managerem Griffin Real Estate. W Cavatina Holding pokieruje zespołem ds. leasingu odpowiedzialnym za pozyskanie i współpracę z najemcami w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Bielsku-Białej.

- Ogromnie się cieszę, że dołączyłem do zespołu Cavatina Holding w tak ważnym dla grupy momencie, kiedy przed leasingiem stoi dodatkowo zadanie działania na wyjątkowo dynamicznym i pełnym nowych wyzwań rynku - mówi Sebastian Suchodolski, head of leasing, Cavatina Holding.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cavatina Holding w przygotowaniu i realizacji ma obecnie projekty o powierzchni 350 tys. mkw., a jej celem strategicznym do końca 2025 r. jest osiągnięcie portfela 1 mln mkw. powierzchni najmu brutto. Deweloper w trakcie pandemii, od początku 2020 r. do marca 2021 r. podpisał umowy najmu na ponad 70 tys. mkw. powierzchni.

Cavatina Holding od początku 2020 r. do końca pierwszego kwartału 2021 r., pozyskała najemców na ponad 70 tys. mkw. GLA powierzchni biurowej. Wciąż trwają rozmowy z kolejnymi podmiotami. Deweloper oprócz stolicy, działa także w miastach regionalnych o dużym potencjale rozwoju, w których do mocno aktywnych i rosnących zaliczane są m.in. sektor IT i usług. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Cavatina stała się partnerem dla firm z branż: medycznej, energetycznej, sprzedażowej, technologicznej, konsultingowej. Do grona najemców w Global Office Park w Katowicach, Tischnera Office w Krakowie, Palio Office Park w Gdańsku czy Carbon Tower we Wrocławiu dołączyły takie marki, jak ING Tech Poland, Sabre, Medicover, Tyréns, dr Eryk, Prostep AG, ACN czy Selsey.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.