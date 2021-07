Sebastian Podleśny na czele 7N

Od 7 lipca nowym CEO międzynarodowej firmy technologicznej 7N został Sebastian Podleśny.

Autor: KDS

• 8 lip 2021 10:40





Sebastian Podleśny (fot. 7N)

REKLAMA

Grupa 7N zatrudnia 1500 konsultantów IT wspierających zaawansowane projekty informatyczne. Wywodząca się z Danii spółka obecnie działa na kilku rynkach na świecie (m.in. w Finlandii, Indiach, Norwegii, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii czy Szwecji) i planuje dalszą ekspansję.

- Moim celem na stanowisku prezesa jest dalsza ekspansja międzynarodowa i rozwój usług 7N. Od kilku lat dostrzegamy, że ograniczony dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania, spowodował, że ich lokalizacja stała się mniej istotna. Do prowadzonych przez nas projektów angażujemy konsultantów, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich doświadczenie i umiejętności - zauważa Sebastian Podleśny, nowy CEO 7N.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sebastian Podleśny od 20 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju branży IT. Współpracował z największymi międzynarodowymi korporacjami. Do 7N dołączył we wrześniu 2006 r., kilka miesięcy po formalnym uruchomieniu pierwszego projektu pilotażowego w Warszawie, do którego zaangażowano trzech konsultantów.

- Początkowo nasz kilkuosobowy oddział miał być po prostu centrum kompetencyjnym dla duńskich klientów 7N. W dość krótkim czasie staliśmy się jednak kluczowym rynkiem o najszybszej dynamice wzrostu. To właśnie w Polsce mamy najwięcej konsultantów w grupie (ponad 900) - wyjaśnia Podleśny.

Sebastian Podleśny od 2018 r. pełnił funkcję executive vice president 7N, odpowiedzialnego operacyjnie za sprzedaż i rekrutację na poziomie grupy. W nowej roli będzie ściśle współpracował z dotychczasowym CEO, Jeppe Hedaa, który objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej całej grupy 7N. Obsługa biznesu 7N w Polsce pozostaje w rękach Grzegorza Pyzla pełniącego funkcję wiceprezesa od 2018 roku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.