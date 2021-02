Sebastian Palus awansuje w intive

1 lutego 2021 roku Sebastian Palus objął stanowisko VP i dyrektora Globalnego Działu Projektowania w firmie intive. W swojej nowej roli będzie kierował globalnym zespołem projektantów w intive, dbał o jego rozwój oraz zadowolenie dotychczasowych i nowych klientów firmy.

km

km • 5 lut 2021 10:20





1 lutego 2021 roku Sebastian Palus objął stanowisko VP i dyrektora Globalnego Działu Projektowania w firmie intive (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Sebastian Palus posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT w takich obszarach, jak programowanie, analiza biznesowa oraz zarządzanie produktem.

Swoją karierę zawodową zaczynał jako niezależny programista, a następnie pracował jako inżynier oprogramowania w GlobalLogic (wcześniej REC Global). Od niemal 7 lat związany jest z firmą intive (wcześniej SMT). Ostatnio w intive zajmował stanowisko dyrektora działu projektowania i był odpowiedzialny przede wszystkim za biznesowe aspekty projektowania rozwiązań cyfrowych. Przez wiele lat pracował dla międzynarodowych klientów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, RPA, Jordanii, Izraela, z różnych branż, w tym e-commerce, logistyki, finansów, ubezpieczeń, inwestycji oraz zarządzania zasobami.

Sebastian jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr informatyki.

- Moim zadaniem jest przede wszystkim wspieranie kreatywności i ducha innowacji w naszym zespole, tak by projektanci mogli się swobodnie rozwijać i z dumą reprezentować nasze pracownie. Zależy mi na tym, by specjaliści skupieni na aspekcie doświadczenia użytkownika uzupełniali się wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy zajmują się zagadnieniami biznesowymi. Pracujemy w międzynarodowym zespole, gdzie różnice kulturowe, w specjalizacji i umiejętnościach wzbogacają nasz potencjał. A jeśli chodzi o cele długodystansowe, liczę na to, że uda nam się przekuć nasze osiągnięcia w jeszcze lepszą rozpoznawalność na niemieckim, brytyjskim i amerykańskim rynku, tak że intive będzie kojarzone przede wszystkim z fenomenalnym designem i kolejnymi nagrodami branżowymi – wyjaśnia.