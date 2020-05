Robert Rękas Prezesem Lewiatan Holding

Robert Rękas objął stanowisko Prezesa PSH Lewiatan (fot. mat. pras.)

Robert Rękas objął stanowisko Prezesa PSH Lewiatan, największej polskiej sieci franczyzowej i trzeciej co do wielkości sieci handlowej w Polsce. Do tej pory pełnił funkcję członka zarządu Lewiatan Holding, a także kierował zespołem strategicznym odpowiedzialnym za opracowanie i wdrażanie nowej strategii PSH Lewiatan na lata 2020- 2025. Z siecią związany jest od 2013 roku.