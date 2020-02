Riad Gydien stanie na czele regionu EMEA w SAS

Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 20 lat zarządzania rozwojem biznesu w branży technologicznej przygotowały Riada Gydiena do objęcia przywództwa nad zróżnicowanym ekonomicznie i kulturowo regionem EMEA. Gydien na co dzień pracuje w Cape Town w Republice Południowej Afryki. Z SAS jest związany od 2007 roku. Ostatnio zajmował stanowisko starszego wiceprezesa południowej części regionu EMEA.

Zmiany w SAS są poparte doświadczeniem zebranym podczas pracy dla klientów z całego świata przy wspieraniu ich organizacji w przechodzeniu od danych do decyzji podejmowanych w oparciu o analitykę. W 2019 roku SAS ogłosił inwestycję w wysokości miliarda dolarów w sztuczną inteligencję, włączając w to działania edukacyjne i usługi eksperckie, które pozwalają odpowiednio przygotować liderów biznesu i specjalistów na stanowiskach data scientist na nadchodzące zmiany. Ta inwestycja opiera się na silnych fundamentach SAS w obszarze sztucznej inteligencji, włączając w to zaawansowaną analitykę, uczenie maszynowe, deep learning, analizę języka naturalnego oraz rozpoznawanie obrazów.

Decyzja o zmianach, jakie SAS wprowadza w obsłudze klienta, zostały podjęte na podstawie analizy kilku kategorii włączając w to dane dotyczące rynku big data i oprogramowania analitycznego, platform data science i machine learning oraz oprogramowania marketingowego.

SAS Institute jest przedsiębiorstwem w sektorze analityki biznesowej oraz niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 147 krajach.