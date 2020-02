Renata Timoščik dołącza do Circle K Polska

Renata Timoščik posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu kategorią produktów sieci handlowych, rozwoju działu convenience oraz realizacji projektów marketingowych. Z Circle K jest związana od 2009 roku. Przed dołączeniem do polskiego zespołu pełniła funkcję Dyrektor Marketingu Circle K na litewskim rynku.

– Choć rynek litewski jest dużo mniejszy niż polski, już teraz mogę powiedzieć, że dostrzegam pewne podobieństwa, m.in. w oczekiwaniach klientów co do oferty na stacji. Polska branża stacji paliw również bardzo mocno rozwija się w kierunku convenience i poszerzania oferty dostępnych usług. Obecnie sieć Circle K jest w trakcie wdrażania sklepów w nowym koncepcie w kolejnych lokalizacjach w Polsce. Koncept sklepu m.in. z rozbudowaną strefą wypoczynkową dla gości oraz szerszą ofertą gastronomiczną jest mi doskonale znany, ponieważ został opracowany w oparciu o najlepsze praktyki z innych rynków i wcześniej wdrożony również na stacjach Circle K na Litwie. – mówi Renata Timoščik.

Renata Timoščik jest absolwentką ISM University of Management and Economics w Wilnie. Posiada tytuł Master of Business Administration, który uzyskała w Baltic Management Institute.