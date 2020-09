Rafał Włodarski w radzie nadzorczej Enei

Ministerstwo Aktywów Państwowych mianowało członka rady nadzorczej Enei. Został nim Rafał Włodarski.

Rafał Włodarski ostatnio był zastępcą dyrektora w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jest radcą prawnym. Pracował m.in. w SWW Pragmatic Solutions, kancelarii Elżanowski Cherka &Wąsowski, kancelarii Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy czy Dewey&LeBoeuf LLP.

To kolejne zmiany we władzach spółki w ostatnich tygodniach - w sierpniu do zarządu dołączyli Tomasz Szczegielniak oraz Tomasz Siwak. Wcześniej - pod koniec lipca - rezygnację złożył Piotr Adamczak.

