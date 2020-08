Rafał Albin dyrektorem marketingu i operacji w polskim oddziale Microsoft

Rafał Albin dołączył do Microsoft ponad 11 lat temu. Pracę rozpoczął obejmując stanowisko kierownika grupy produktowej Windows. Od 2013 roku kierował zespołem Nowych Technologii (Developer Experience) odpowiedzialnym za wprowadzanie na rynek najnowszych rozwiązań firmy oraz transformację i rozwój współpracy ze środowiskami deweloperskimi i przedsiębiorstwami tworzącymi oprogramowanie w oparciu o technologię Microsoft (ISV). Od 2016 roku był odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań konsumenckich na terenie Polski oraz Rumunii. Będąc członkiem zarządu polskiego oddziału Microsoft należał również do kierownictwa działu Consumer and Devices Sale w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ostatnio, jako CEE Enterprise Channel Management Lead, wspierał proces transformacji cyfrowej klientów Microsoft w ramach kanału partnerskiego w tym regionie.

Z branżą IT związany jest od 1999 roku. Początkowo prowadził własną firmę dostarczającą i wdrażającą oprogramowanie oraz usługi IT w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. W kolejnych latach Rafał Albin był związany z rynkiem dystrybucyjnym będąc odpowiedzialnym za szereg obszarów zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

- Transformacja Microsoft, ale przede wszystkim naszych klientów i partnerów, już od dawna nie jest kwestią tylko technologii. To zmiana myślenia o ludziach, kulturze pracy i biznesie w jego różnych wymiarach. Technologia jest narzędziem, które tę transformację przyspiesza i czyni bardziej skuteczną. Dlatego tym bardziej cieszę się, że wracam do działu marketing & operations w tak ważnym dla całego rynku i Microsoft momencie, w czasach rozwoju inwestycji Polskiej Doliny Cyfrowej, pierwszego w Polsce i regionie CEE centrum przetwarzania danych - mówi Albin.

Jak dodaje, jest pewny, że właśnie to przedsięwzięcie oraz idące za nim programy zwiększania kompetencji cyfrowych pracowników polskich firm, partnerów Microsoft i studentów, otworzą szereg nowych szans dla polskich przedsiębiorstw.

- W efekcie pozwolą nam dołożyć kolejną cegiełkę do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podsumowuje.

Rafał Albin jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej.