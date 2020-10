Radosław Dworzyński dyrektorem generalnym Platinum Mountain Hotel & Spa

Radosław Dworzyński, dotychczasowy dyrektor operacyjny hotelu Platinum Mountain Hotel & Spa w Szklarskiej Porębie, objął stanowisko dyrektora generalnego tego flagowego hotelu grupy Górskie Resorty. Zastąpił Annę Brzósko-Jaworską, która zarządzała hotelem do połowy września 2020 roku.

Radosław Dworzyński. (fot. materiały prasowe)

Radosław Dworzyński związany jest z branżą hotelarską od blisko 9 lat. Swoje doświadczenie w zarządzaniu hotelami zdobywał w Polsce, jak i zagranicą. Swoje pierwsze kroki w branży turystycznej, stawiał w gastronomii, pracując w hotelu DoubleTree by Hilton w Dublinie, w Irlandii, gdzie mieszkał przez wiele lat. Ukończył tam studia biznesu i zarządzania na Uniwersytecie w Dublinie w 2012 roku. Po kilku latach przeniósł się do Polski, gdzie budował swoje doświadczenie pracy w hotelach Premium 4* i 5*, m.in. w hotelu Bristol Luxury Collection oraz w hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie. Od 2017 roku pełnił funkcję dyrektora F&B w 5* hotelu Grand Hotel Tiffi w Iławie, na Mazurach.

Z grupą Górskie Resorty, Dworzyński jest związany od 2019 roku, gdy w listopadzie 2019 roku, otwierał hotel Grupy, Platinum Mountain Hotel & Spa w Szklarskiej Porębie (woj. Dolnośląskie). Obecnie, od września 2020 roku, przejmuje zarządzanie hotelem jako dyrektor generalny.

Górskie Resorty to grupa obiektów położonych w polskich górach. Należą do niej: Osada Śnieżka w Łomnicy, w Szklarskiej Porębie - Platinum Mountain Hotel & SPA, Platinum Apartments, Five Seasons oraz Blue Mountain Resort, w Karpaczu – Green Mountain Hotel i Green Apartments oraz będący w budowie Crystal Mountain Hotel w Wiśle.

