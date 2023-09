Przemysław Gostkiewicz nowym prezesem Sokołowa

Obecny prezes Sokołowa Bogusław Miszczuk kierował firmą przez ostatnie 22 lata. Swoją karierę rozpoczął w firmie 50 lat temu jako praktykant. Przeszedł kolejne stanowiska w dziale produkcji, zdobywając cenne doświadczenie i wiedzę. Następnie awansował do pionu handlu i marketingu, gdzie również osiągał sukcesy.

W 2001 roku został powołany na stanowisko prezesa. Wówczas do grupy Sokołów należało 5 oddziałów, natomiast obecnie dysponuje ona 8 nowoczesnymi zakładami. Nastąpił również znaczący wzrost zatrudnienia – od ok. 4,5 tysiąca osób w 2001 roku do ok. 9,5 tysiąca w roku 2023. Wartość sprzedaży w ciągu tych 22 lat wzrosła o 872 proc.