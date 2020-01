Przejęcie Avonu przez Natura & Co sfinalizowane. Będzie nowe kierownictwo

Przełomowa transakcja tworzy czwartą co do wielkości firmę kosmetyczną na świecie. Natura & Co, której akcje są notowane na giełdzie B3 w Sao Paulo, 6 stycznia 2020 rozpoczęła również działalność na NYSE (NTCO).

Od teraz znane na świecie firmy takie jak Avon, Natura, The Body Shop i Aesop będą funkcjonować w jednej, globalnej grupie. Połączenie znacznie zwiększa zasięg wielokanałowej grupy wielu marek, która stanie się liderem w sektorze sprzedaży bezpośredniej.

W związku ze zmianami powołano nową strukturę organizacyjną i zespół zarządzający z zastrzeżeniem obowiązujących zezwoleń korporacyjnych.

Sprzedaż Natura & Co opierać się będzie na budowaniu relacji z klientami poprzez działania online i offline, których podstawą jest praca ponad 6,3 milionów konsultantek i przedstawicieli. Połączenie zapewniło firmie globalny i wielokanałowy zasięg oraz możliwość oferowania pełnej gamy produktów w kluczowych kategoriach - w ponad 100 państwach na świecie. Co więcej, do firmy należy ponad 3000 sklepów, których funkcjonowanie zapewnia nowej grupie silną pozycję na rynku handlu detalicznego. Natura & Co przewiduje, że roczne przychody brutto sięgną ponad 10 miliardów dolarów.

- Firma Natura właśnie skończyła świętować 50. rocznicę istnienia i nie ma lepszego sposobu na otwarcie tego następnego rozdziału w naszej historii niż powitanie firmy Avon w naszej rodzinie. Łączy nas wspólna wizja i pasja do piękna oraz budowania relacji z klientami. Razem będziemy jeszcze silniej działać, czyniąc dobro i dążąc do budowania sprawiedliwszego i piękniejszego świata - podkreśla Luiz Seabra, współzałożyciel firmy Natura.

Roberto Marques, który w 2017 r. został prezesem zarządu Natura & Co, będzie również pełnił funkcję CEO nowej grupy. Marques dołączył do zarządu firmy Natura cztery lata temu. W tym okresie poprowadził przejęcie The Body Shop w 2017 r., a teraz połączenie z firmą Avon. Przed dołączeniem do Natura & Co obejmował różne stanowiska kierownicze w firmach Johnson & Johnson i Mondelez International przez ponad 30 lat.

Roberto Marques będzie nadal kierował Komitetem Operacyjnym Grupy (GOC), w skład którego wchodzą prezesi każdej z czterech firm i marek, a także kluczowe stanowiska funkcjonalne. Na tym etapie cztery jednostki biznesowe zostały zorganizowane w oparciu o strategiczne priorytety grupy: Natura & Co Ameryka Łacińska, przejmująca obowiązki dotyczące rachunku zysków i strat w firmach Natura, Avon, The Body Shop w regionie i Aesop w Brazylii. Rola ta będzie również odpowiedzialna za innowacje i zarządzanie marką Natura na całym świecie. Avon (z wyjątkiem Ameryki Łacińskiej), odpowiedzialna za rachunek zysków i strat wszystkich klastrów rynkowych w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Ta rola będzie również odpowiedzialna za innowacje i zarządzanie marką Avon na całym świecie. Ponadto w przyszłości rola ta będzie odpowiedzialna za międzynarodową ekspansję marki Natura poza Ameryką Łacińską. Pozostałe jednostki to The Body Shop oraz Aesop. Joao Paulo Ferreira obejmuje stanowisko CEO Natura &Co na region Ameryki Łacińskiej. Nowa organizacja w Ameryce Łacińskiej pozwoli czterem markom grupy zmaksymalizować ich potencjał, wykorzystać znaczące synergie, przyspieszyć wzrost we wszystkich obszarach działania i wielokanałową obecność. Ferreira przewodził rewitalizacji modelu sprzedaży bezpośredniej firmy Natura od czasu objęcia funkcji CEO w październiku 2016 r., aktywując nowy model komercyjny i cyfryzację. Wcześniej, po długiej karierze w firmie Unilever, był wiceprezesem ds. działalności operacyjnej i logistyki oraz wiceprezesem ds. handlowych w firmie Natura. Angela Cretu zostaje mianowana CEO firmy Avon, odpowiedzialnym za działalność poza LatAm, a także za nadzór nad marką Avon na całym świecie. Pochodząca z Rumunii Cretu ma ponad 20-letnie doświadczenie w firmie Avon na różnych stanowiskach kierowniczych, ostatnio jako wiceprezes i dyrektor generalna grupy w Europie Środkowej była odpowiedzialna za 18 krajów. Wcześniej prowadziła klastry w Europie Wschodniej i Afryce oraz na Bliskim Wschodzie oraz obejmowała inne globalne role. Praca w Avon, konsultantki i klienci Avon to jej prawdziwa pasja. Poza jej uznanymi umiejętnościami zarządzania, perspektywą międzynarodową i doświadczeniem branżowym była głęboko zaangażowana w działania firmy Avon zmierzające do wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet. David Boynton pozostanie CEO firmy The Body Shop, kontynuując trwającą transformację i rewitalizację marki. Wcześniej był on CEO firmy Charles Tyrwhitt i CEO zarządzającym zachodnimi rynkami w firmie L´Occitane. Michael O’Keeffe CEO firmy Aesop od 2003 roku, również pozostaje na swoim obecnym stanowisku. - Mam zaszczyt kierować kolejnymi krokami Natura & Co w jej podróży wraz z doświadczonym, zróżnicowanym i międzynarodowym zespołem, którego skład dzisiaj ogłaszamy. Naszym celem jest zbudowanie nie tylko najlepszej firmy kosmetycznej na świecie, ale także najlepszej firmy kosmetycznej DLA świata. Wraz z dołączeniem firmy Avon stworzyliśmy rodzinę firm o niezrównanym i bezpośrednim zasięgu dla konsumentów oraz potężnej platformie rozwoju. Z niecierpliwością czekam na naszą współpracę, aby dalej rozwijać wspólne podejście do osiągania potrójnego wyniku i napisać kolejny rozdział naszej podróży - podkreśla Roberto Marques.

