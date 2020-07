Prof. Marek Pawełczyk przewodniczącym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Prof. Marek Pawełczyk jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto reprezentuje Politechnikę Śląską w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN w kadencji 2020–2023 oraz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Metrologii przy Oddziale PAN w Katowicach. Przez dwie kadencje był również członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Jest także wiceprezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego, działającego od ponad 25 lat w ok. 70 krajach – International Institute of Acoustics and Vibration.

Jego kadencja na stanowisku przewodniczącego rozpocznie się 1 października 2020 roku i potrwa 2 lata. Obecnie tę funkcję pełni prof. dr hab. Grzegorz Juras, rektor elekt AWF w Katowicach.

Główną misją powołanego w 2010 roku Konsorcjum jest promowanie śląskiego szkolnictwa wyższego w skali regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Zrzesza ono w sobie 9 uczelni z województwa śląskiego: Politechnikę Śląską, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Politechnikę Częstochowską oraz mieszczące się w Katowicach: Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Śląski.

– Jest to niezwykle ważne, żebyśmy wspólnie budowali potencjał uczelni śląskich, zarówno w zakresie pozyskiwania dobrych kandydatów na studentów, jak i w zakresie promocji międzynarodowej, bo na tym też w dużej mierze koncentruje się konsorcjum. Chodzi też o to, aby wspólnie wykorzystywać infrastrukturę badawczą, jaką posiadamy. Jesteśmy teraz w doskonałej sytuacji ze względu na to, że obecny prorektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tomasz Pietrzykowskie został przewodniczącym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Będziemy mieli informacje z pierwszej ręki odnośnie inicjatyw NAW-y, czy projektów międzynarodowych, w których będziemy mogli uczestniczyć – podkreśla prof. Pawełczyk.