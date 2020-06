Prof. Bogumiła Kaniewska rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

- To jest taki moment, kiedy towarzyszy mi bardzo wiele emocji - rozpoczęła swoje wystąpienie tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Bogumiła Kaniewska. - To ogromny zaszczyt otrzymać szansę kierowania uniwersytetem, który ma ponad 100 lat. To jest ogromny zaszczyt służyć naszej społeczności uniwersyteckiej, ale też ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec tradycji, wobec przyszłości, ale przede wszystkim wobec Państwa: pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym historycznym ciężarem chwili i poczuciem wielkiego zobowiązania czuję także bardzo wielką wdzięczność. Wdzięczność za to, że Państwo mi zaufali, że Państwo mi uwierzyli - mówiła prof. B. Kaniewska.

Prof. Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r.; siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 2001 roku na podstawie publikacji "Śladami Tristrama Shandy" prof. B. Kaniewska otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii "Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego". Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz UAM.

W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich.

Podjęła studia MBA z zakresu zarządzania szkołą wyższą. W latach 1998-2014 kierowała także lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej.

Prof. Kaniewska od 1994 roku jest członkiem Poznańskiego Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Działa także w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2007-2010 była przewodniczącą Komisji Edukacji, a w latach 2011-2014 zastępcą przewodniczącego KNoL. Pełniła także funkcje eksperckie z ramienia Komisji – m.in. w zakresie ewaluacji czasopism naukowych oraz oceny studiów nauczycielskich. Odbyła wiele stażów, wizyt studyjnych, wzięła udział w rozmaitych konferencjach, zarówno naukowych, jak dydaktycznych i związanych z zarządzaniem; wygłosiła wykłady w zagranicznych ośrodkach (m.in. w Belgradzie, Bolonii, Brnie, Londynie, Lund, Manili, Sarajewie czy Zhaoqing). Zainicjowała na uczelni takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcje: "Widzialna Ręka UAM" i "Obiady dla Seniora" podczas pandemii. Bierze aktywny udział w projekcie "Gdy Nauka jest Kobietą".

