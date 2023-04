Polki awansują w globalnych strukturach firmy Bolt

Joanna Manarczyk objęła w firmie Bolt stanowisko PR managera for business and delivery. Z kolei Dominika Pęk przeszła do struktur globalnych i odtąd pełni funkcję driver marketing managera.

Stanowisko globalne objęła Dominika Pęk, dotychczasowa marketing manager na Polskę, która od lutego rozpoczęła pracę jako driver marketing manager (Fot. mat. pras.)