PKP Energetyka powołała do zarządu Beatę Górniak i nie tylko

Beata Górniak nową funkcje będzie łączyć z dotychczasowym stanowiskiem dyrektora departamentu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje w PKP Energetyka od 2017 r. Z sukcesem przeprowadziła transformację procesów HR w firmie zatrudniającej obecnie blisko 5000 pracowników. Efektem działań jej zespołu jest przyznanie spółce w 2019 i 2020 roku międzynarodowego certyfikatu Top Employer. Wcześniej zarządzała działami personalnymi i HR w takich przedsiębiorstwach jak: Tauron, Vattenfall, Saint Gobain oraz Tesco. Ekspertka w procesach zarządzania zmianą oraz budowania relacji pracowniczych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła również Advanced Management Program w ICAN Institute.

- Jestem dumna, że podczas transformacji jaką przeszła nasza organizacja wzmocniliśmy autonomię

i poczucie wpływu pracowników na firmę -mówi sama Beata Górniak. - Widzimy to we wskaźniku zaangażowania, które wzrosło z 46 proc. w 2017 do 65 proc. w 2019 r. Teraz przed spółką dalszy rozwój.

Marek Kleszczewski (fot. PKP Energetyka/materiały prasowe)

Marek Kleszczewski jednocześnie z funkcją członka zarządu obejmie stanowisko dyrektora oddziału dystrybucja, kluczowego obszaru biznesowego firmy. Będzie odpowiadał m.in za kontynuację projektu modernizacji układów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej (MUZa), wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze dystrybucji, w tym za rozwój inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania energią dla kolei. Przez ostatnie dwa lata jako dyrektor oddziału usługi odpowiadał m .in. za obszar utrzymania sieci trakcyjnej. Efektem działania jego zespołu jest podpisana w ubiegłym roku czteroletnia umowa utrzymaniowa z PKP PLK. Wcześniej pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Tauron Dystrybucja i członka zarządu Vattenfall. Jest absolwentem automatyki na Politechnice Śląskiej, uzyskał także tytuł MBA na University of Business Lancashire.

- Ponad trzy lata temu, gdy dołączyłem do zespołu PKP Energetyka na początku transformacji spółki, wiedzieliśmy, że energetyka kolejowa musi się zmienić po to, żeby dziś móc zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawia przed nami rynek. Najbliższe lata to praca nad ekosystemem zasilania kolei z Odnawialnych Źródeł Energii. Mamy przygotowaną bazę infrastrukturalną, techniczną i cyfrową oraz wsparcie branży kolejowej. To trudne i ambitne zadanie dlatego cieszę się, że w nowej roli będę mógł jeszcze skuteczniej wspierać jego realizację - mówi Marek Kleszczewski.

