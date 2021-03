Piotr Soleniec członkiem zarządu Cloud Technologies

Od 1 marca nowym członkiem zarządu Cloud Technologies został Piotr Soleniec. To doświadczony dyrektor finansowy, który jest związany ze spółką i grupą kapitałową Cloud Technologies od ponad 4 lat.

Przed dołączeniem do Cloud Technologies, Piotr Soleniec przez blisko 5 lat pracował w funduszu inwestycyjnym ICENTIS Capital, zajmując się akwizycjami oraz nadzorem nad spółkami portfelowymi. Pełnił również rolę doradcy Zarządu w Sygnity, gdzie m.in. zajmował się przygotowaniem długoterminowej strategii rozwoju oraz akwizycjami. Wcześniej przez 6 lat pracował w spółce Central Europe Trust - Polska, gdzie zajmował się procesami M&A, IPO oraz doradztwem strategicznym. Posiada kwalifikacje ACCA.

Zgodnie ze strategią rozwoju, firma konsekwentnie wzmacnia swój potencjał w kluczowych obszarach, czyli w segmencie zbioru anonimowych danych o internautach i rozwiązań do monetyzacji tych informacji.

Spółka będzie dalej rozbudowywać międzynarodową sieć dystrybucyjną i rozważa selektywne akwizycje w segmencie dystrybucji danych, przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Rozwija też swoją platformę DSP - wykorzystywaną w reklamie online do zakupu powierzchni reklamowej oraz technologię DMP, umożliwiającą gromadzenie i przetwarzanie cyfrowych informacji. Pracuje również nad rozszerzeniem portfolio o nowe produkty, odpowiadające na potrzeby szybko rosnącego rynku reklamy internetowej.



Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Działa w segmencie DataTech specjalizując się w Big Data marketingu i monetyzacji danych. Jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie, była wyróżniona w rankingach Deloitte Technology Fast 50 CE 2017, Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017 oraz FT 1000 2018, prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się spółek europejskich według Financial Times. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o zainteresowaniach użytkowników internetu oraz technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy Business Intelligence w firmach (data enrichment).

