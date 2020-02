Piotr Przednowek członkiem zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości

Jak informuje spółka, Piotr Przednowek jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, gdzie uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzenie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych.

W komunikacie czytamy ponadto, że Piotr Przednowek ma bogate doświadczenie w branży nieruchomości, audytu wewnętrznego i kontroli doraźnych w spółkach. Od czerwca 2019 r. jest zatrudniony w Polskim Holdingu Nieruchomości na stanowisku dyrektora biura wynajmu i komercjalizacji. W latach 2018-2019 kierował wydziałem audytu w PGNiG Termika. W latach 2016-2018 był doradcą ds. nieruchomości w Maxon. Przez wiele lat związany z PKP Cargo, gdzie zajmował się audytem wewnętrznym i ochroną informacji niejawnych.

Po nominacji w skład zarządu PHN wchodzą prezes Marcin Mazurek, wiceprezes ds. inwestycji Tomasz Górnicki, członek zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi Tomasz Sztonyk, członek zarządu ds. finansowych Jacek Gdański, a także członek zarządu ds. rozwoju Piotr Przednowek.

Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Obejmuje on ok. 140 nieruchomości o wartości ok. 2,5 mld zł.

Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu.

Spółka od 2013 roku notowana jest na GPW.