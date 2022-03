Piotr Morkowski CEO w BNG Holding

Piotr Morkowski, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Brand New Galaxy, zrezygnował z funkcji wykonawczej. Dołącza do zarządu BNG gdzie będzie pełnił funkcję CEO BNG Holding.

Autor: KDS

Piotr Morkowski (fot. Linkedin/Piotr Morkowski)

Wzmocnienie zarządu znalazło odzwierciedlenie w nowej strukturze Brand New Galaxy, która uległa konsolidacji i uproszczeniu, pozwoli na efektywniejsze zarządzanie rosnącą organizacją.

W ramach holdingu powstała zintegrowana kompetencja E-commerce, w skład, której wchodzą, w roli marki parasolowej kompetencji, agencja Pathfinder 23 (End-to-End E-commerce), narzędzie do automatyzacji procesów E-commerce Synthrone, dedykowane E-commerce studio produkcyjne Robonauts Pictures oraz ulokowana w Seattle agencja content26, specjalizująca się w promocji marek na Amazon.

Druga kompetencja to Digital w ramach której marką parasolową jest Spacecamp (End-to-End Digital), który integruje produkcje kreatywne – Life on Mars, a także usługi technologiczne należące dotychczas do New Gravity.

- To doskonały moment, który pozwala mi ustąpić z rady nadzorczej i pracować bardziej operacyjnie w zarządzie BNG. Mamy ogromny potencjał, a nasz wkład w rozwój międzynarodowego sektora e-commerce i digital potrzebuje zaangażowania zarówno na poziomie kompetencji jak i biznesu. Nieustająco przybywa nam projektów, klientów, partnerstw i rynków. Musimy sprawnie działać, ponieważ mamy dynamiczne plany, środowisko sprzyjające rozwojowi talentów i apetyt na kolejne sukcesy – komentuje Piotr Morkowski.



Nowa struktura i globalne partnerstwa mają na celu zapewnienie Brand New Galaxy stały wzrost idący w parze z rozwojem talentów zgromadzonych w organizacji. Holding agencji marketingowych i technologicznych, założony w Warszawie w 2017 roku, liczy dziś ponad 600 pracowników i ma siedziby na trzech kontynentach. W ubiegłym roku BNG dołączyło do Stagwell Global Affiliates Program.



