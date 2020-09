Piotr Mach na stanowisku business directora w Life on Mars

1 września Piotr Mach objął stanowisko business directora w Life on Mars. To kolejna doświadczona osoba na pokładzie, która wzmocni globalne kompetencje agencji zarządzanej przez Piotra Chrobota.

Piotr Mach (Fot. Mat. Pras)

Piotr Mach przez ostatnie 14 lat był związany z Agencją Warszawa. Przez większość kariery koncentrował się na budowaniu i rozwoju biznesu, koordynowaniu projektów kreatywnych oraz bieżącej współpracy z klientami. Od 2019 roku odpowiadał za sprzedaż usług na rynkach zagranicznych jako International Business Development Officer. Wcześniej przez prawie 4 lata pełnił funkcję Client Service Directora.

Mach posiada doświadczenie w obszarach komunikacji, w tym digital i social media, content i experience marketingu, a także software/web developmentu oraz e-commerce, co stanowi cenną wartość dla Life on Mars. Wśród realizowanych przez niego projektów są między innymi wdrożenie kampanii „IKEA po Sąsiedzku” dla IKEA Polska (Golden Effie 2019 i European Effie 2019), „InnogyGo” dla Innogy Polska, Mach współpracował także z T-Mobile, a regionalnie z Sony Europe, Hasbro, czy PepsiCo.

- W life on Mars buduje się bardzo zgrany zespół. W połączeniu z kompetencjami pozostałych, wyspecjalizowanych spółek wchodzących w skład Brand New Galaxy, daje to ogromną szansę na tworzenie kompleksowych rozwiązań technologiczno-komunikacyjnych i budowanie biznesu nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na rynku międzynarodowym - mówi Piotr Mach.

Life on Mars, to spółka należąca do Brand New Galaxy (BNG) platformy integrującej tak zwany „smart business solutions” w obszarze marketingu i technologii. Life on Mars jest agencją zintegrowanej komunikacji. Jej kluczowe obszary specjalizacji, to big ideas, storytelling i piękne egzekucje.

