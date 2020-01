Piotr Kuberka globalnym dyrektorem w Shell

Piotr Kuberka pracuje w Shell od 17 lat. Pod koniec 2019 roku objął w koncernie stanowisko wiceprezesa oraz jednocześnie zaczął pełnić funkcję Finance Operations Centre Lead, co oznacza najwyższego menedżera w obszarze finansów w kraju.

Kuberka swoją karierę w Shell zaczął od stanowiska doradcy ds. podatkowych najpierw na Polskę, a następnie na Europę Środkowo-Wschodnią. Przed objęciem obecnego stanowiska pracował w Shell m.in. jako Tax Process Owner oraz przez niemal 5 lat lat realizował obowiązki w centrali Shell w Hadze, wspierając globalne projekty standaryzacji podatkowej.

Swoją międzynarodową rolę Piotr Kuberka będzie sprawował z krakowskiego biura Shell, należącego do sieci 5 globalnych centrów energetycznego giganta. Shell Business Operations Kraków to jednocześnie jedno z największych centrów operacji biznesowych w Polsce.



- Objęcie funkcji VP odbieram jako kolejny wyraz uznania dla wszystkich pracowników Shell w Polsce. Zarządzanie dużym, ponad 600-osobowym zespołem i decyzyjność w kluczowych sprawach to duże zobowiązanie. W ciągu kilkunastu lat działalności nasze centrum w Krakowie urosło od niewielkiego zespołu do 4000 pracowników działających na rzecz 10 linii biznesowych. Z roku na rok wspieramy coraz więcej ważnych międzynarodowych projektów firmy. Funkcjonując w takiej dynamice można skutecznie znaleźć drogę na szczyt – komentuje Kuberka.

Pod względem zatrudnienia Polska jest obecnie dla Shell trzecim największym rynkiem w Europie.