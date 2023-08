Piotr Kaznowski dyrektorem zarządzania kategorią i marketingu w Mars Wrigley

Od września 2023 r. Piotr Kaznowski obejmie stanowisko dyrektora zarządzania kategorią i marketingu w firmie Mars Wrigley. Dołączy do zespołu zarządzającego regionu obejmującego 11 krajów centralnej i wschodniej Azji.

Pracę w Mars Wrigley rozpoczął w 2016 r. jako dyrektor ds. marketingu klienta, a potem miał okazję zbudować zespół ds. portfolio i marketingu klienta podczas procesu integracji Mars Wrigley w Polsce. W 2019 r. Kaznowski objął stanowisko dyrektora ds. sprzedaży, nadzorując sprzedaż w kanałach convenience, supermarketach, hipermarketach i dyskontach. W 2021 r. awansował na stanowisko dyrektora zarządzania kategorią i marketingu, dołączając tym samym do lokalnego zespołu zarządzającego.

Przed dołączeniem do Mars Wrigley Kaznowski zdobywał doświadczenie w dziale sprzedaży i marketingu w firmach takich jak L’Oreal, Unilever, Coca-Cola i CEDC (Roust). Jest też absolwentem studiów w Polsce, Francji i USA. Pełni również rolę wykładowcy na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz jest członkiem jury konkursu Effie Award Polska.

Mars Incorporated to prywatna firma, która produkuje wyroby czekoladowe (m.in. Mars, M&M’S, Snickers, Twix), gumy do żucia i miętusy (Orbit, Winterfresh, Airwaves) oraz jedzenie dla zwierząt (Pedigree, Chappi, Sheba, Whiskas). Obecnie w 80 krajach na całym świecie Mars, Inc. zatrudnia ponad 140 tys. osób.

