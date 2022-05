Piotr Kalisz dołączył do Reina Company

Piotr Kalisz objął stanowisko associate partnera w Reina Company.

KDS

• 9 maj 2022 15:37





Piotr Kalisz (fot. Reina Company)

REKLAMA

Piotr Kalisz przez ostatnie dwa lata odpowiadał za obsługę kluczowych klientów firmy Reesco. W latach 2010-2020 pracował w dziale reprezentacji najemców w polskim oddziale Colliers International, w tym jako associate director.

W nowej firmie będzie towarzyszył najemcom na każdym etapie planowania, procesu wynajmu oraz kompleksowej realizacji ich biurowych potrzeb.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Obecność Piotra w zespole oznacza wzmocnienie naszych kompetencji zarówno w obszarze transakcyjnym, jak i doradztwa technicznego. Taka wiedza to szczególny atut dla klientów, którzy mierzą się nie tylko z potrzebą znalezienia przestrzeni pracy, ale też dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i kompleksowego wykończenia w założonym standardzie i budżecie. Cieszę się, że mogę powrócić do współpracy z Piotrem, z którym już w przeszłości tworzyłem prężnie działający zespół - mówi Robert Karniewski, prezes Reina Company.

Reina Company to zespół doradców działających na rynku nieruchomości biurowych. Specjalnością firmy jest reprezentacja najemców biur w Warszawie i miastach regionalnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU