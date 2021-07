Piotr Grzywacz w zarządzie Microsoftu w Polsce

Do ścisłego zarządu Microsoftu w Polsce dołącza Piotr Grzywacz. Objął funkcję dyrektora kanału partnerskiego (Global Partner Solutions Lead).

Autor: KDS

• 15 lip 2021 11:46





Piotr Grzywacz (fot. Microsoft)

Piotr Grzywacz jest menedżerem od niemal 20 lat związanym z rynkiem doradztwa biznesowego i IT. Pełnił szereg funkcji kierowniczych i eksperckich w międzynarodowych organizacjach. Do zespołu Microsoft dołącza bezpośrednio z Capgemini, gdzie ostatnio zajmował stanowisko head of Capgemini Business Services (BSv) w Szwajcarii i regionie EU Cluster. Odpowiadał za portfel globalnych klientów, z sukcesem rozwijając zaawansowane usługi transformacji i dostarczania operacji m.in. w finansach, łańcuchu dostaw czy digital marketingu. Nadzorował projekty złożonych transformacji biznesowych, zakładających m.in. wdrażanie rozwiązań cloud native.

Przed dołączeniem do Capgemini Piotr Grzywacz pracował w EY Business Advisory w Warszawie, jako associate partner, gdzie rozwijał nowe obszary biznesowe, m.in. automatyzacji i AI, a także zajmował się transformacją opartą na technologii oraz usługami zarządzania ryzykiem IT. Od początku swojej kariery zawodowej koncentrował się na rozwijaniu biznesu w sektorze usług profesjonalnych i technologicznych, kierując międzynarodowymi zespołami i budując wielowymiarowe relacje z partnerami.

- Moją ambicją zawodową jest wsparcie organizacji na ich ścieżce transformacji cyfrowej, aby mogły w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez technologie – przygotować się na wyzwania przyszłości i tę przyszłość kreować. Wierzę, że technologia jest kluczem do urzeczywistnienia wizji zrównoważonego rozwoju – czy to poprzez budowę zielonej gospodarki, efektywnych systemów opieki zdrowotnej, rozwój społeczności lokalnych, czy umożliwienie równego dostępu do narzędzi cyfrowych, dzięki którym każda organizacja może osiągnąć więcej. Realizacja tej wizji wymaga odważnego działania we współpracy z Partnerami, a przede wszystkim z ludźmi - mówi Piotr Grzywacz.

Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Zarządzanie w IT. Uzyskał szereg profesjonalnych certyfikacji w obszarze technologii i biznesu, m.in. SAP CC, CISA, CIA, PMP.

